Manu deja ver su lado más romántico en La Pista al resolver el duelo con un tema de Machín

El duelo en La Pista arranca con un fragmento que transporta al público a 1961 y que entusiasma a Roberto Leal. Manu muestra enseguida que la melodía le resulta familiar. Prueba suerte cantando 'Tengo una necesidad' y acierta al identificar a Antonio Machín, aunque no atina aún la canción.

Tras otro intento fallido con 'Quizás, quizás, quizás', el concursante logra resolver el título cuando Roberto lo formula de otra manera. Paradójicamente, parecía ser el tema que menos le sonaba de todos los que conocía del bolerista cubano.