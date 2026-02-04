Publicidad
Pasapalabra
Manu deja ver su lado más romántico en La Pista al resolver el duelo con un tema de Machín
En un duelo marcado por la emoción, Manu y Rosa escuchan una canción de 1961. Aunque él reconoce de inmediato al artista, tarda en identificar el título correcto del clásico.
El duelo en La Pista arranca con un fragmento que transporta al público a 1961 y que entusiasma a Roberto Leal. Manu muestra enseguida que la melodía le resulta familiar. Prueba suerte cantando 'Tengo una necesidad' y acierta al identificar a Antonio Machín, aunque no atina aún la canción.
Tras otro intento fallido con 'Quizás, quizás, quizás', el concursante logra resolver el título cuando Roberto lo formula de otra manera. Paradójicamente, parecía ser el tema que menos le sonaba de todos los que conocía del bolerista cubano.