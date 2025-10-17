Publicidad
Manu se convierte en el concursante más longevo de Pasapalabra y manda un mensaje especial
El madrileño ha batido el récord histórico con 361 programas y ha agradecido el apoyo de su familia, dedicando unas palabras muy emotivas a su abuela.
Manu ha hecho historia en Pasapalabra al superar la marca de Orestes Barbero. “Ésta no estaba en mi sueño”, ha dicho tras convertirse en el concursante más longevo.
Ha dado las gracias a quienes lo han apoyado y ha dedicado un mensaje a su abuela Sandra, que ahora disfruta viéndolo triunfar en el programa que siempre compartieron.