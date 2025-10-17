Manu se convierte en el concursante más longevo de Pasapalabra y manda un mensaje especial

Manu ha hecho historia en Pasapalabra al superar la marca de Orestes Barbero. “Ésta no estaba en mi sueño”, ha dicho tras convertirse en el concursante más longevo.

Ha dado las gracias a quienes lo han apoyado y ha dedicado un mensaje a su abuela Sandra, que ahora disfruta viéndolo triunfar en el programa que siempre compartieron.