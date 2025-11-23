Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El consejo de Malú a un talent por su actitud antes de la gala: “La vas a cagar"

La Voz

Malú sorprende con un consejo directo a un talent antes de la gala: “La vas a cagar”

La coach dejó sin palabras a uno de los concursantes con una advertencia inesperada que refleja la tensión y emoción previa a la gran gala.

Julio Gil López
Publicado:

Malú, referente indiscutible en La Voz, no dudó en dar un consejo contundente a un talent antes de salir al escenario: “La vas a cagar”.

La artista quiso remarcar la importancia de la actitud en cada actuación, asegurando que la seguridad es clave para brillar. Con este mensaje, Malú reafirma su estilo cercano y directo en el programa.

Antena 3» Vídeos