La Voz
Malú sorprende con un consejo directo a un talent antes de la gala: “La vas a cagar”
La coach dejó sin palabras a uno de los concursantes con una advertencia inesperada que refleja la tensión y emoción previa a la gran gala.
Malú, referente indiscutible en La Voz, no dudó en dar un consejo contundente a un talent antes de salir al escenario: “La vas a cagar”.
La artista quiso remarcar la importancia de la actitud en cada actuación, asegurando que la seguridad es clave para brillar. Con este mensaje, Malú reafirma su estilo cercano y directo en el programa.