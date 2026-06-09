El malentendido de Mila con Antonio Orozco provoca una de las escenas más divertidas de La Voz Kids

Mila se convirtió en una de las protagonistas de la noche en La Voz Kids tras lograr que Edurne, Ana Mena, Antonio Orozco y Luis Fonsi girasen sus sillones nada más escuchar su voz. La actuación de la pequeña abrió una intensa batalla entre los coaches para intentar incorporarla a sus respectivos equipos.

En pleno proceso de elección, Orozco creyó que la concursante se había decantado por él, pero la realidad era muy distinta. La aclaración de Mila provocó una reacción inmediata del artista, que entre risas reconoció el susto que se había llevado, dejando uno de los momentos más comentados de las quintas Audiciones a ciegas.

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