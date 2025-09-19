Luz Casal recuerda sus primeros pasos: "Durante años oculté que quería cantar"

En su visita a El Hormiguero, Luz Casal abrió su corazón y compartió detalles de una juventud llena de obstáculos. Confesó que ocultó su pasión por la música durante años, incluso a su propio padre, porque no era bien vista su vocación artística.

La cantante relató que una monja del colegio llegó a aconsejarle que no contara que cantaba, lo que la llevó a mentir con frecuencia. Con sinceridad y elegancia, emocionó al público con esta revelación.