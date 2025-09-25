Lucía Jiménez elogia la concentración de Manu y Rosa en Pasapalabra

Lucía Jiménez ha valorado el esfuerzo de Manu y Rosa en Pasapalabra, especialmente tras la victoria de Rosa en la Silla Azul. Ha destacado la dificultad de mantener la concentración en momentos tan decisivos.

Roberto Leal ha coincidido con la actriz, subrayando el mérito de los concursantes y aspirantes. La tensión del plató ha sido evidente en un programa marcado por récords y emociones compartidas.