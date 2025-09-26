Lucía Jiménez confunde a Mecano con Michael Jackson en Pasapalabra con ‘Cruz de navajas’

Lucía Jiménez protagonizó un momento divertido en Pasapalabra al confundir la mítica canción de Mecano, Cruz de navajas, con un tema de Michael Jackson. Tras escuchar el primer fragmento, aseguró que la voz le recordaba al rey del pop.

El duelo en La Pista lo ganó finalmente Víctor Elías, que con paciencia llegó hasta el estribillo y reconoció el título. Antes de ceder, Lucía sorprendió aún más al afirmar entre risas que “lo compuso Michael Jackson”, provocando la reacción de todos en el programa.