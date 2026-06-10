Daniel Diges revela el giro que marcó su relación con la fe

Con una amplia trayectoria en la música y los musicales, Daniel Diges ha contado por primera vez que creció en una familia de Testigos de Jehová. El artista explicó que decidió alejarse de esa organización cuando tenía 13 años tras atravesar una crisis de fe que cambió su forma de entender la religión.

Durante años buscó una manera de reconciliar sus creencias con sus valores personales. Según relató, un retiro espiritual le ayudó a recuperar esa conexión y afrontar un bloqueo que sentía al interpretar canciones religiosas, una etapa que culminó con su participación musical ante el papa León XIV durante su visita a Madrid tal y como explicó en Y ahora Sonsoles.

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