Conmoción en Gelves por la muerte de un adolescente en una piscina: el desgarrador testimonio de su abuela tras la tragedia

José Luis, de 17 años, murió después de recibir una descarga eléctrica cuando se bañaba en una vivienda familiar de Gelves. Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente pudo producirse al manipular una alargadera o desenchufar un aparato conectado cerca de la piscina.

Mientras el municipio intenta asimilar lo ocurrido, la familia y los vecinos muestran su dolor por la pérdida. Su abuela, Mari Carmen, aseguró en Y ahora Sonsoles sentirse devastada y afirmó que atraviesa un enorme sufrimiento tras una tragedia que también dejó herido a otro joven que intentó auxiliar a la víctima.

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