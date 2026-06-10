Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Conmoción en Gelves por la muerte de un adolescente en una piscina: el desgarrador testimonio de su abuela tras la tragedia
La localidad sevillana sigue impactada por el fallecimiento de un joven de 17 años tras sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba en la piscina de la casa de sus abuelos.
José Luis, de 17 años, murió después de recibir una descarga eléctrica cuando se bañaba en una vivienda familiar de Gelves. Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente pudo producirse al manipular una alargadera o desenchufar un aparato conectado cerca de la piscina.
Mientras el municipio intenta asimilar lo ocurrido, la familia y los vecinos muestran su dolor por la pérdida. Su abuela, Mari Carmen, aseguró en Y ahora Sonsoles sentirse devastada y afirmó que atraviesa un enorme sufrimiento tras una tragedia que también dejó herido a otro joven que intentó auxiliar a la víctima.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas