Lucía cumple un sueño en La Voz Kids pese a la difícil decisión de los coaches

Interpretando Creo en mí, de Natalia Jiménez, Lucía se enfrentó a una experiencia completamente nueva en una gala marcada por la presión de las últimas plazas disponibles. Los nervios estuvieron presentes durante toda su actuación, pero defendió el tema con determinación en La Voz Kids.

Aunque ningún coach pulsó el botón, Ana Mena y Edurne destacaron el mérito de la joven artista. La coach malagueña explicó que el momento estratégico de la competición y los nervios influyeron en una decisión especialmente complicada.

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