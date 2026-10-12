Lola Índigo rompe a llorar ante una actuación inesperada: una guitarra basta para emocionarla

Una actuación sencilla, con la guitarra como protagonista, provocará uno de los momentos más emotivos de la próxima entrega de La Voz. Lola Índigo no podrá contener las lágrimas ante una interpretación que logra tocarle el corazón.

El próximo viernes, el talent musical continuará sus Audiciones a Ciegas con nuevas voces dispuestas a conquistar a los coaches. Entre las sorpresas de la noche destacará esta actuación, que demostrará cómo una guitarra y una voz pueden despertar emociones intensas sobre el escenario.