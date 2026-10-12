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Lola Índigo

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

LA VOZ

Lola Índigo rompe a llorar ante una actuación inesperada: una guitarra basta para emocionarla

Las próximas Audiciones a Ciegas prometen una noche cargada de emociones, con una interpretación acompañada únicamente por una guitarra que consigue conmover profundamente a Lola Índigo.

Julián López
Julián López
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Una actuación sencilla, con la guitarra como protagonista, provocará uno de los momentos más emotivos de la próxima entrega de La Voz. Lola Índigo no podrá contener las lágrimas ante una interpretación que logra tocarle el corazón.

El próximo viernes, el talent musical continuará sus Audiciones a Ciegas con nuevas voces dispuestas a conquistar a los coaches. Entre las sorpresas de la noche destacará esta actuación, que demostrará cómo una guitarra y una voz pueden despertar emociones intensas sobre el escenario.

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