Llum Barrera arrasa en La Pista con ‘Highway to hell’ tras el bloqueo de Adrián Lastra

El enfrentamiento entre Adrián Lastra y Llum Barrera ha arrancado con la misma dinámica que en días anteriores: rock de fondo, rapidez del actor con el pulsador y frustración inicial de la actriz. Sin embargo, el giro ha llegado cuando Adrián, que parecía tener claro el tema, no ha conseguido avanzar más allá del fragmento que sonaba.

Con el invitado completamente bloqueado, Llum ha pedido el rebote casi a gritos y, una vez tuvo el turno, no dudó en lanzarse con energía al ritmo de Highway to hell. Su desparpajo y seguridad han puesto el broche más divertido a un duelo en el que esta vez sí ha logrado cobrarse su particular venganza.