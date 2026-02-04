Los Korhan refuerzan su dominio al expulsar y humillar a sus mayores amenazas

Halis reúne a los suyos en el puerto, presenta ante ellos a Tarik, Saffet y Sehmuz golpeados y humillados y decide desterrarlos, subrayando que nadie podrá tocar a su familia si se mantienen unidos. Su discurso va acompañado de la retirada de los enemigos en un barco que zarpa, subrayando su control absoluto de la situación.

Ferit, sorprendido por la firmeza de Halis, le pide perdón por haber dudado de él, y el patriarca le responde que todo tiene su momento.