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UNA NUEVA VIDA
Kazim sorprende al respaldar la relación de Seyran y Ferit pese al pasado con Diyar
Un encuentro tenso entre Seyran y Ferit da un giro inesperado cuando Kazim interviene y revela su postura, cambiando por completo el rumbo del conflicto familiar y sentimental.
Seyran pone a prueba a Ferit al exigirle revisar su móvil para comprobar sus conversaciones con Diyar. Tras confirmar que no hay mensajes comprometidos, deja clara su postura: no retomarán su relación hasta cerrar ese capítulo.
El momento clave llega con Kazim, quien lejos de enfrentarse, apoya a Ferit: “Estoy de tu lado”. El padre admite que entiende lo difícil que es olvidar a una expareja, aunque advierte límites claros en su relación con Seyran.