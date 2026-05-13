Kazim sorprende al respaldar la relación de Seyran y Ferit pese al pasado con Diyar

Seyran pone a prueba a Ferit al exigirle revisar su móvil para comprobar sus conversaciones con Diyar. Tras confirmar que no hay mensajes comprometidos, deja clara su postura: no retomarán su relación hasta cerrar ese capítulo.

El momento clave llega con Kazim, quien lejos de enfrentarse, apoya a Ferit: “Estoy de tu lado”. El padre admite que entiende lo difícil que es olvidar a una expareja, aunque advierte límites claros en su relación con Seyran.