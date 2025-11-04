Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano triunfa con sus sardinas al horno listas en seis minutos
El cocinero demuestra que comer bien y rápido es posible con su receta exprés de sardinas al horno y un delicioso pan de ajo, perfecta para cualquier día de la semana.
Karlos Arguiñano apuesta por la sencillez y el sabor con unas sardinas al horno que se preparan en solo seis minutos. Una receta saludable y ligera que mantiene todo el gusto del mar. El acompañamiento, un pan de ajo dorado, aporta el toque crujiente y aromático que completa el plato.
Además, Arguiñano recomienda no desperdiciar nada: el pan de ajo sobrante puede transformarse fácilmente en pan rallado o en picatostes para futuras comidas.