Brócoli y coliflor al vapor con salsa de avellana, de Karlos Arguiñano: "¡Qué fácil es esta receta!"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano triunfa con su receta de brócoli y coliflor al vapor: “¡Qué fácil y rica es esta preparación!”

El popular cocinero presenta una propuesta sana y sabrosa con verduras al vapor y una irresistible salsa de avellana, ideal para disfrutar sin complicaciones en casa.

Con su estilo cercano, Karlos Arguiñano demuestra que comer sano también puede ser delicioso. Su receta de brócoli y coliflor al vapor mantiene intactos los nutrientes de las verduras y ofrece una textura perfecta. La salsa de avellana añade el toque crujiente y aromático que eleva el plato.

Además, el chef destaca la importancia de aprovechar tallos y hojas, partes llenas de beneficios que suelen desecharse. Una receta equilibrada, sencilla y con el sabor natural como protagonista.

