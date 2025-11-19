Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano triunfa con su receta de brócoli y coliflor al vapor: “¡Qué fácil y rica es esta preparación!”
El popular cocinero presenta una propuesta sana y sabrosa con verduras al vapor y una irresistible salsa de avellana, ideal para disfrutar sin complicaciones en casa.
Con su estilo cercano, Karlos Arguiñano demuestra que comer sano también puede ser delicioso. Su receta de brócoli y coliflor al vapor mantiene intactos los nutrientes de las verduras y ofrece una textura perfecta. La salsa de avellana añade el toque crujiente y aromático que eleva el plato.
Además, el chef destaca la importancia de aprovechar tallos y hojas, partes llenas de beneficios que suelen desecharse. Una receta equilibrada, sencilla y con el sabor natural como protagonista.