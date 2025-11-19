Álex Villazán revela cómo es Jaime en Las hijas de la criada: “Admira profundamente a su madre”

Álex Villazán interpreta a Jaime, el primogénito de los Valdés Lazariego en Las hijas de la criada. El actor describe a su personaje como un joven que busca hacer lo correcto en todo momento, reflejando los valores y la integridad moral de su madre, doña Inés.

Su relación con el padre está marcada por el respeto y las normas sociales de la época, mientras que hacia su madre siente una profunda admiración por su fortaleza y compromiso social, lo que define gran parte de su evolución en la historia.