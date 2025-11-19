Publicidad
Renacer
Bahar se derrumba al oír el latido del bebé de Naz y Evren en el hospital
La doctora Bahar demuestra su profesionalidad al atender a Naz, embarazada de Evren, pero al oír el latido del bebé frente a él, no puede contener las lágrimas.
Bahar afronta una situación límite cuando Naz llega al hospital con un sangrado preocupante. Pese al dolor que le causa saber que el bebé es de Evren, mantiene la calma y actúa con absoluta profesionalidad. Se concentra en proteger la vida del pequeño y tranquilizar a la paciente, dejando a un lado sus emociones.
Sin embargo, todo se desmorona al ver a Evren al otro lado del cristal. Le pide que se acerque y participe en la ecografía, pero al escuchar el latido del bebé, la tensión la supera. Incapaz de contener las lágrimas, Bahar huye de la sala visiblemente afectada.