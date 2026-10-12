Karlos Arguiñano recupera un clásico de la cocina vasca: el secreto de unas kokotxas de bacalao irresistibles

Karlos Arguiñano propone preparar unas kokotxas de bacalao al pilpil, una elaboración clásica de la cocina vasca en la que la calidad del pescado y el cuidado durante la cocción resultan fundamentales.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el protagonista es el pilpil, una salsa que se consigue emulsionando el aceite con la gelatina que desprenden las kokotxas. El resultado es un plato de textura melosa y sabor intenso que demuestra cómo unos pocos ingredientes pueden convertirse en una auténtica delicia.