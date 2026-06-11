Julio Salinas se impone a su hermano Patxi tras una divertida polémica en La Pista de Pasapalabra

La Pista ha vuelto a dejar una escena memorable en Pasapalabra gracias al enfrentamiento entre Julio y Patxi Salinas. Los dos concursantes parecían no reconocer la canción, pero el integrante del equipo naranja encontró la inspiración cuando apenas quedaban tres segundos para responder.

En plena carrera por pulsar primero, la caída del estuche de gafas de Julio provocó la reacción inmediata de su hermano, que bromeó con un supuesto intento de despiste. Entre risas y después de un gran esfuerzo para recordar la letra, Julio terminó resolviendo la prueba y sumando el punto para su equipo.

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