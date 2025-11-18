Joseba Arguiñano revela su truco para una crema de calabaza asada más sabrosa que nunca

Joseba Arguiñano propone una crema de calabaza asada con setas perfecta para los días fríos. Su secreto está en asar las verduras en lugar de cocerlas, logrando un sabor mucho más concentrado y un aroma irresistible.

El cocinero recomienda ajustar la textura añadiendo un poco de agua o caldo si la crema resulta demasiado espesa. Este plato combina sencillez y sabor intenso, ideal para disfrutar de una receta saludable con el toque especial del fuego del horno.