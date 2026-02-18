Publicidad
Jorge González sorprende en Pasapalabra al interpretar Un mundo ideal
El cantante se transforma en Aladdín durante el especial de Carnaval de Pasapalabra y regala una emotiva versión de Un mundo ideal tras llenar el plató de ritmo y fantasía.
En pleno especial de Carnaval, Pasapalabra se convirtió por unos minutos en Agrabah. Jorge González, caracterizado como Aladdín, cumplió el deseo de Roberto Leal y cantó una parte de Un mundo ideal, desatando la magia en el plató.
Antes, el artista había revolucionado La Pista al ritmo de Carnaval, Carnaval, imponiéndose a Caperucita y sumando segundos para Francisco. Entre samba y fantasía, dejó uno de los momentos más llamativos de la tarde.