Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

3-aladdin

Jorge González cumple su deseo como Aladdín

Pasapalabra | Carnaval

Jorge González sorprende en Pasapalabra al interpretar Un mundo ideal

El cantante se transforma en Aladdín durante el especial de Carnaval de Pasapalabra y regala una emotiva versión de Un mundo ideal tras llenar el plató de ritmo y fantasía.

Alberto Mendo
Publicado:

En pleno especial de Carnaval, Pasapalabra se convirtió por unos minutos en Agrabah. Jorge González, caracterizado como Aladdín, cumplió el deseo de Roberto Leal y cantó una parte de Un mundo ideal, desatando la magia en el plató.

Antes, el artista había revolucionado La Pista al ritmo de Carnaval, Carnaval, imponiéndose a Caperucita y sumando segundos para Francisco. Entre samba y fantasía, dejó uno de los momentos más llamativos de la tarde.

Antena 3» Vídeos