Jocan hace saltar todas las alarmas al ganar más de 22.000 euros nada más empezar

Jocan ha comenzado su participación en La ruleta de la suerte de una forma difícil de superar. En el primer panel ha conseguido acumular más de 22.000 euros, una cantidad que ha puesto nervioso al propio Jorge Fernández ante semejante inicio de concurso.

“Difícil empezar mejor”, ha reconocido el presentador tras comprobar el impresionante resultado. El concursante ha protagonizado así uno de esos momentos en los que la ruleta demuestra que una sola jugada puede cambiarlo todo y disparar las expectativas desde el primer minuto.