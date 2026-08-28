Javier se viene arriba con Danza Kuduro y monta su propia coreografía en Pasapalabra

Javier sorprendió en La Pista al reconocer 'Danza Kuduro', el éxito de Don Omar y Lucenzo, en una prueba que dejó impresionado a Roberto Leal. El presentador llegó a definir su actuación como una auténtica “fantasía”.

Tras el acierto, el madrileño se animó a acompañar la canción con una coreografía muy particular. Espoleado por Roberto, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la tarde.

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