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Pasapalabra
Javier se viene arriba con Danza Kuduro y monta su propia coreografía en Pasapalabra
El concursante resolvió con rapidez uno de los grandes éxitos del verano y remató su pleno en La Pista con unos pasos de baile que provocaron las risas en el plató.
Javier sorprendió en La Pista al reconocer 'Danza Kuduro', el éxito de Don Omar y Lucenzo, en una prueba que dejó impresionado a Roberto Leal. El presentador llegó a definir su actuación como una auténtica “fantasía”.
Tras el acierto, el madrileño se animó a acompañar la canción con una coreografía muy particular. Espoleado por Roberto, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la tarde.
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