Javier Veiga impulsa el pleno de Rosa en el ¿Dónde Están? con un brillante panel dedicado a Cats

Manu había arrancado fuerte el ¿Dónde Están? escogiendo Cabaret y resolviendo su panel con mucha seguridad. Ese acierto le venía de lujo porque iba por detrás en el marcador, pese a que antes había ganado en La Pista con una canción de Antonio Machín. Su pleno dejaba claro que la prueba venía cargada de tensión en Pasapalabra.

Cuando le ha tocado a Rosa, el panel sobre Cats parecía un reto, pero la combinación con Javier Veiga ha funcionado a la perfección. Él ha completado las palabras, dejando además la curiosidad de ver 'Memory' y 'líder' entre los números.