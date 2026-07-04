Javier sorprende en Pasapalabra con una inesperada versión operística de Ave María y deja sin palabras a Roberto Leal

Durante La Pista, Roberto Leal retó a los concursantes a reconocer Ave María, de David Bisbal, convencido de que debían acertarla. Incluso bromeó con que abandonaría el plató si ninguno conseguía identificar la canción en Pasapalabra.

Javier pulsó primero y, en lugar de limitarse a responder, comenzó a interpretar el tema con un estilo operístico. La actuación sorprendió al presentador, que reaccionó con un divertido "Te has calentado", después de que el concursante volviera a exhibir su faceta más lírica.

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