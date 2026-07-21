Javier sorprende con un nuevo look en Pasapalabra y lanza una divertida broma sobre su cambio de imagen

Roberto Leal se ha fijado en el cambio de imagen de Javier y David tras su paso por la peluquería durante el fin de semana, antes de arrancar una nueva entrega de Pasapalabra.

Entre bromas, Javier ha asegurado: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón” y, al comentar que no se había cortado tanto el pelo, ha añadido con ironía: “No vaya a perder demasiada”.

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