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PASAPALABRA
Javier sorprende con un nuevo look en Pasapalabra y lanza una divertida broma sobre su cambio de imagen
El concursante reaparece con un corte de pelo renovado en pleno verano y protagoniza un divertido intercambio con Roberto Leal antes de comenzar un nuevo duelo frente a David.
Roberto Leal se ha fijado en el cambio de imagen de Javier y David tras su paso por la peluquería durante el fin de semana, antes de arrancar una nueva entrega de Pasapalabra.
Entre bromas, Javier ha asegurado: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón” y, al comentar que no se había cortado tanto el pelo, ha añadido con ironía: “No vaya a perder demasiada”.
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