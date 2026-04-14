Javier rompe el empate en El Rosco y se la juega en un final cargado de tensión

La jornada de Pasapalabra comenzó con una Silla Azul sin sobresaltos para Javier, que superó la prueba con solvencia y encaró el programa con el objetivo claro de acercarse al bote de 370.000 euros. La tarde transcurrió con máxima igualdad entre los equipos y también en El Rosco, donde Javier y David llegaron prácticamente empatados en tiempo tras una Pista especialmente complicada para ambos.

El duelo final mantuvo ese equilibrio durante buena parte del abecedario. Javier completó su primera vuelta con 20 aciertos y David se quedó muy cerca con 19, hasta que ambos alcanzaron el empate a 22. Cuando parecía que ninguno quería moverse, Javier decidió dar el paso y romper las tablas, asumiendo el riesgo de una jugada que dejaba el desenlace totalmente en el aire.