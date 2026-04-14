Javier resuelve a duras penas una canción de 2001 en La Pista tras un bloqueo total con David

Javier y David han sido los encargados de enfrentarse en La Pista después del duelo entre Aníbal Gómez y María Parrado. La canción de 2001 no se lo ha puesto nada fácil desde el primer acorde, hasta el punto de que ninguno se atrevía a dar una opción, ni siquiera al azar. El verso leído por Roberto Leal tampoco les ha ayudado a situarse, aumentando el desconcierto en el plató de Pasapalabra.

Con algo más de música, Javier ha pulsado convencido, pero la memoria le ha jugado una mala pasada y no ha logrado completar el título. Ha sido la penúltima pista, con el nombre reformulado, la que le ha dado la clave definitiva para acertar y sumar dos segundos importantes de cara a El Rosco.