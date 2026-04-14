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Pasapalabra
Javier resuelve a duras penas una canción de 2001 en La Pista tras un bloqueo total con David
Los dos concursantes se han quedado completamente en blanco durante buena parte del duelo musical, hasta que una pista clave ha permitido a Javier desbloquear la respuesta.
Javier y David han sido los encargados de enfrentarse en La Pista después del duelo entre Aníbal Gómez y María Parrado. La canción de 2001 no se lo ha puesto nada fácil desde el primer acorde, hasta el punto de que ninguno se atrevía a dar una opción, ni siquiera al azar. El verso leído por Roberto Leal tampoco les ha ayudado a situarse, aumentando el desconcierto en el plató de Pasapalabra.
Con algo más de música, Javier ha pulsado convencido, pero la memoria le ha jugado una mala pasada y no ha logrado completar el título. Ha sido la penúltima pista, con el nombre reformulado, la que le ha dado la clave definitiva para acertar y sumar dos segundos importantes de cara a El Rosco.