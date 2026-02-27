Javier se queda a dos del bote y deja a Alejandro sin opciones de remontada

Javier se quedó a las puertas del bote de 184 000 euros en un Rosco de Pasapalabra marcado por la tensión y la igualdad inicial. El concursante firmó una ronda muy sólida y tomó ventaja en el tramo decisivo, acariciando un premio que mantuvo en vilo al plató hasta el último momento.

Alejandro, pese a completar un rosco notable con 23 aciertos, no encontró margen para la remontada. La diferencia final resultó determinante y convirtió el desenlace en un desafío imposible, dejando a Javier como claro dominador del duelo.