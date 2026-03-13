Javier se impone en el ¿Dónde Están? con Rocky y remonta a Alejandro en un giro decisivo

El ¿Dónde Están? ha tenido aroma de clásico gracias al homenaje de Pasapalabra a dos películas que cumplen 50 años. Javier ha apostado por Rocky, mientras que Alejandro ha jugado con Taxi driver. El equipo azul ha llegado a rozar el pleno y, aunque no lo ha cerrado, Javier ha completado cinco números y ha dejado claro que con más tiempo habría terminado el panel sin dificultades.

El equipo naranja, en cambio, no ha logrado encontrar las palabras ocultas. Ni Alejandro ni sus compañeros, Elia Galera y Fonsi Nieto, han podido enlazar los aciertos necesarios, dejando el marcador en blanco. Ese contraste ha permitido a Javier sumar diez segundos y darle la vuelta al duelo, llegando a El Rosco con ventaja en un programa muy ajustado.