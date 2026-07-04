Javier firma una actuación casi perfecta en AlaZ y deja el bote de Pasapalabra a solo dos aciertos

Javier protagoniza un inicio fulgurante en AlaZ, encadenando diez aciertos consecutivos que marcan el ritmo de la prueba desde el primer momento. Su velocidad deja un parcial muy desequilibrado frente a su rival, que intenta reaccionar con una buena tanda de respuestas en Pasapalabra.

A pesar de la respuesta de David, Javier mantiene el control del juego y alcanza los 23 aciertos, quedándose a solo dos del bote de 718.000 euros. La ventaja acumulada y el poco margen de reacción convierten el duelo en una odisea para su contrincante.

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