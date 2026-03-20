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Pasapalabra
Javier desarma a Alejandro en El Rosco con 23 aciertos y convierte la remontada en misión imposible
El madrileño ha mantenido un ritmo impecable desde el inicio, alcanzando de nuevo los 23 aciertos y dejando sin opciones a un Alejandro que no logró recuperarse de un fallo temprano.
El duelo ha arrancado con la intensidad habitual entre los dos concursantes, pero Javier ha marcado la diferencia desde el principio. Con otra demostración de primervueltismo, ha encadenado nueve aciertos iniciales y otros nueve en su siguiente turno, completando una primera vuelta casi perfecta. Alejandro también había empezado con buen pie, enlazando seis aciertos, pero un tropiezo en la J ha cambiado por completo su confianza y su ritmo.
Desde entonces, Alejandro ha avanzado con dudas, mientras que Javier seguía firme, alcanzando los 23 aciertos con definiciones de gran dificultad. Aunque llegó a plantearse pelear por una letra más para acercarse al bote de 274.000 euros, su presión bastó para desactivar cualquier intento de remontada.