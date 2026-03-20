Javier desarma a Alejandro en El Rosco con 23 aciertos y convierte la remontada en misión imposible

El duelo ha arrancado con la intensidad habitual entre los dos concursantes, pero Javier ha marcado la diferencia desde el principio. Con otra demostración de primervueltismo, ha encadenado nueve aciertos iniciales y otros nueve en su siguiente turno, completando una primera vuelta casi perfecta. Alejandro también había empezado con buen pie, enlazando seis aciertos, pero un tropiezo en la J ha cambiado por completo su confianza y su ritmo.

Desde entonces, Alejandro ha avanzado con dudas, mientras que Javier seguía firme, alcanzando los 23 aciertos con definiciones de gran dificultad. Aunque llegó a plantearse pelear por una letra más para acercarse al bote de 274.000 euros, su presión bastó para desactivar cualquier intento de remontada.