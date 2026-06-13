Javier y David resuelven en tiempo récord el panel de ¿Dónde Están? en Pasapalabra

La prueba ¿Dónde Están? exige coordinación entre los tres integrantes de cada grupo, pero en esta ocasión Javier y David asumieron todo el protagonismo. Su rapidez y precisión les permitieron encontrar la solución sin cometer errores.

Mientras tanto, Julio y Patxi Salinas apenas tuvieron oportunidad de intervenir. Los invitados defendieron entre bromas que "dirigir es importante", aunque Roberto Leal aprovechó la situación para bromear con ellos tras ver cómo el panel quedaba resuelto en un tiempo récord y al primer intento en Pasapalabra.

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