Javier Cámara revela la enseñanza clave que le cambió la forma de actuar gracias a Pedro Almodóvar

Javier Cámara visitó El Hormiguero y recordó su primer encuentro profesional con Pedro Almodóvar. El actor contó que el cineasta le enseñó una de las lecciones más importantes de su carrera: aceptar los errores como parte del proceso creativo. Según explicó, Almodóvar considera que los fallos pueden aportar autenticidad a las escenas y provocar reacciones naturales entre los compañeros de rodaje.

El intérprete destacó que esta filosofía cambió su forma de trabajar y de enfrentarse a los personajes. “Esa enseñanza fue la clave de todo”, reconoció Cámara, agradecido por la confianza y el aprendizaje que le brindó el aclamado director español.