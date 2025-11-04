Javier Cámara emociona en El Hormiguero al cantar ‘Adoro’

El arranque de semana en El Hormiguero fue pura emoción gracias a Javier Cámara. El actor, que acudía para hablar de su serie Yakarta, se unió a la Asociación Coral de Coslada y al coro joven de Getafe para interpretar ‘Adoro’. La actuación llenó el plató de magia y complicidad.

Convertido ya en miembro del Club Infinity por sus veinte visitas, Javier Cámara despidió su entrevista con una de las interpretaciones más especiales del programa. Pablo Motos y el público no ocultaron su emoción ante un cierre lleno de arte y sensibilidad.