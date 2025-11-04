Publicidad
El Hormiguero
Javier Cámara emociona en El Hormiguero al cantar ‘Adoro’
El actor protagonizó un momento inolvidable al interpretar ‘Adoro’ con los coros invitados por Pablo Motos, tras presentar su nueva serie, Yakarta, y celebrar su vigésima visita al programa.
El arranque de semana en El Hormiguero fue pura emoción gracias a Javier Cámara. El actor, que acudía para hablar de su serie Yakarta, se unió a la Asociación Coral de Coslada y al coro joven de Getafe para interpretar ‘Adoro’. La actuación llenó el plató de magia y complicidad.
Convertido ya en miembro del Club Infinity por sus veinte visitas, Javier Cámara despidió su entrevista con una de las interpretaciones más especiales del programa. Pablo Motos y el público no ocultaron su emoción ante un cierre lleno de arte y sensibilidad.