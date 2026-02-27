Javier, Alaska y Jorge Sanz tropiezan con la panacota

El equipo azul afrontó una prueba temática en la que debían resolver un panel sobre el popular postre italiano panacota, pero la mecánica se les atragantó y no consiguieron acumular más de dos aciertos consecutivos.

La falta de aciertos significativos obligó a conformarse con las dos únicas respuestas correctas aportadas por Jorge Sanz, manteniendo la tensión del desafío sin resolverse por completo.