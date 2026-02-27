Publicidad
PASAPALABRA
Javier, Alaska y Jorge Sanz tropiezan con la panacota
En el segmento ¿Dónde Están? de Pasapalabra, los concursantes Javier, Alaska y Jorge Sanz encuentran un escollo al intentar identificar palabras relacionadas con la panacota, sin lograr encadenar aciertos.
El equipo azul afrontó una prueba temática en la que debían resolver un panel sobre el popular postre italiano panacota, pero la mecánica se les atragantó y no consiguieron acumular más de dos aciertos consecutivos.
La falta de aciertos significativos obligó a conformarse con las dos únicas respuestas correctas aportadas por Jorge Sanz, manteniendo la tensión del desafío sin resolverse por completo.