Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La faceta que quedaba por conocer de Jaime Astrain en Pasapalabra: “Hasta en italiano”

Pasapalabra

Jaime Astrain acierta ‘Por ti volaré’ y muestra su lado más romántico en Pasapalabra

El exfutbolista cerró su visita con otro pleno en La Pista, acertando el éxito de Andrea Bocelli pese a los intentos de Adriana Abenia por desconcentrarle.

Alberto Mendo
Publicado:

Jaime Astrain terminó su participación en Pasapalabra como la empezó: ganando. En La Pista, reconoció ‘Por ti volaré’ tras escuchar el fragmento y se dejó llevar por la música.

Ni las bromas de Adriana Abenia lograron despistarle. El invitado acertó el título “hasta en italiano” y celebró con un toque romántico su segundo pleno en la prueba musical.

Antena 3» Vídeos