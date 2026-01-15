Jaime Astrain acierta ‘Por ti volaré’ y muestra su lado más romántico en Pasapalabra

Jaime Astrain terminó su participación en Pasapalabra como la empezó: ganando. En La Pista, reconoció ‘Por ti volaré’ tras escuchar el fragmento y se dejó llevar por la música.

Ni las bromas de Adriana Abenia lograron despistarle. El invitado acertó el título “hasta en italiano” y celebró con un toque romántico su segundo pleno en la prueba musical.