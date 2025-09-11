Irene Gil, sobre el futuro de José Luis Gil: "Hay días que pienso que no volverá a trabajar, pero todo es incertidumbre"

El intérprete de Aquí no hay quien viva continúa recuperándose en casa junto a su familia. Irene Gil confesó que la enfermedad supuso un antes y un después y que la afasia limita gravemente la comunicación de su padre.

Durante su intervención en el programa, Irene explicó que la incertidumbre sobre el futuro laboral de José Luis Gil es constante. Reconoce que algunos días duda de que vuelva a los escenarios, aunque la esperanza siempre se mantiene.