Los invitados de Pasapalabra se emocionan con el poema de Manu: “Gracias por darme el ‘Rus’ final”

Pasapalabra

Ingenio y humor: Manu sorprende con su poema a los invitados de Pasapalabra

El concursante ha dedicado un poema lleno de guiños a los invitados, provocando risas y aplausos en un momento que ha puesto el broche a la tarde.

Alberto Mendo
Manu ha sorprendido con versos improvisados para Juli Fábregas, Pepa Rus, Isabel Forner y Ricardo Gómez. “Gracias por darme el ‘Rus’ final”, ha dicho con humor.

El cuarteto ha reaccionado con entusiasmo, destacando la creatividad del concursante. El poema ha sido el broche perfecto antes del esperado duelo en El Rosco de Pasapalabra.

