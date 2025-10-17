Ingenio y humor: Manu sorprende con su poema a los invitados de Pasapalabra

Manu ha sorprendido con versos improvisados para Juli Fábregas, Pepa Rus, Isabel Forner y Ricardo Gómez. “Gracias por darme el ‘Rus’ final”, ha dicho con humor.

El cuarteto ha reaccionado con entusiasmo, destacando la creatividad del concursante. El poema ha sido el broche perfecto antes del esperado duelo en El Rosco de Pasapalabra.