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¿Empate a 23 aciertos? Las dudas de Javier con una palabra aparentemente fácil en El Rosco

PASAPALABRA

La inesperada duda de Javier en Pasapalabra que casi le cuesta la Silla Azul

El concursante vivió un final de máxima tensión frente a David después de quedarse bloqueado con una palabra aparentemente sencilla en El Rosco por 562.000 euros.

Alberto Mendo
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David firmó una actuación brillante en El Rosco al alcanzar los 23 aciertos y quedarse a solo dos palabras del bote acumulado de Pasapalabra, que ya asciende a 562.000 euros.

Javier tuvo que remontar en los últimos segundos para evitar la derrota y centró todas las miradas por una duda inesperada con la letra Ñ. La respuesta parecía fácil, pero el concursante terminó aplazándola varias veces antes de jugarse el empate definitivo.

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