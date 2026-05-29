La inesperada duda de Javier en Pasapalabra que casi le cuesta la Silla Azul

David firmó una actuación brillante en El Rosco al alcanzar los 23 aciertos y quedarse a solo dos palabras del bote acumulado de Pasapalabra, que ya asciende a 562.000 euros.

Javier tuvo que remontar en los últimos segundos para evitar la derrota y centró todas las miradas por una duda inesperada con la letra Ñ. La respuesta parecía fácil, pero el concursante terminó aplazándola varias veces antes de jugarse el empate definitivo.

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