"Imperdonable": Javier lamenta su "mecha corta" para reconocer la canción en La Pista

El duelo entre Alejandro y Javier en La Pista ha estado cargado de tensión y humor. La actriz Elia Galera, que venía de hacer pleno, no ha dudado en meter presión a Alejandro, hasta el punto de regañarle por no acertar a la primera. Ese gesto ha provocado las bromas de Roberto Leal y de Santiago Segura, que le recordaban que era de su propio equipo.

La resolución ha llegado con el segundo fragmento, cuando Javier, frustrado por no recordar la canción a tiempo, ha admitido que es de "mecha corta" y que, si no le viene la respuesta de inmediato, poco puede hacer. Alejandro ha aprovechado ese momento y ha identificado 'Soldadito marinero', llevándose los segundos en juego y cerrando el duelo incluso entonando el estribillo.