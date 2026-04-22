Los hijos de Quini recuerdan el momento más angustioso del secuestro

Los hijos de Quini han relatado en Y ahora Sonsoles cómo experimentaron el secuestro de su padre, un suceso que marcó profundamente su infancia y dejó huella en toda la familia.

Durante la liberación, lejos de sentir alivio inmediato, confesaron que fue el momento de mayor miedo, reflejando la tensión acumulada y la incertidumbre que vivieron hasta el final del episodio.