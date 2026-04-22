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Y AHORA SONSOLES
Los hijos de Quini recuerdan el momento más angustioso del secuestro
El testimonio de la familia de Quini revive uno de los episodios más duros del fútbol español, desvelando cómo vivieron sus hijos el secuestro y el impacto emocional de su liberación.
Los hijos de Quini han relatado en Y ahora Sonsoles cómo experimentaron el secuestro de su padre, un suceso que marcó profundamente su infancia y dejó huella en toda la familia.
Durante la liberación, lejos de sentir alivio inmediato, confesaron que fue el momento de mayor miedo, reflejando la tensión acumulada y la incertidumbre que vivieron hasta el final del episodio.