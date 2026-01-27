Publicidad
Y ahora Sonsoles
“Mi hija volvió a casa y ya no la soporto”: el conflicto silencioso del síndrome del nido lleno
El regreso de su hija adulta al hogar familiar ha generado un conflicto constante. Josefa relata cómo el síndrome del nido lleno afecta su convivencia en Y ahora Sonsoles.
Josefa ha compartido su experiencia en Y ahora Sonsoles tras la vuelta de su hija a casa. Reconoce que, lejos de alegrarse, la situación ha deteriorado su relación familiar.
Ambas discuten con frecuencia, y Josefa admite que la convivencia se ha vuelto complicada. El síndrome del nido lleno le impide adaptarse a la nueva dinámica en el hogar.