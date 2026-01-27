“Mi hija volvió a casa y ya no la soporto”: el conflicto silencioso del síndrome del nido lleno

Josefa ha compartido su experiencia en Y ahora Sonsoles tras la vuelta de su hija a casa. Reconoce que, lejos de alegrarse, la situación ha deteriorado su relación familiar.

Ambas discuten con frecuencia, y Josefa admite que la convivencia se ha vuelto complicada. El síndrome del nido lleno le impide adaptarse a la nueva dinámica en el hogar.