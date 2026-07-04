La hermana de Manolo Arjona se rompe al hablar de su muerte: “Ha sido una muerte dulce”

La hermana de Manolo Arjona ha querido recordar al artista y explicar cómo vivieron sus últimos momentos. Según relató, el exintegrante de Locomía falleció mientras dormía, una circunstancia que ha llevado a la familia a describir su marcha como una despedida serena.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, la hermana del cantante aseguró: “Ha sido una muerte dulce”. Sus palabras reflejaron la tristeza por la pérdida, pero también el consuelo de saber que el artista se marchó sin sufrir y acompañado por el cariño de los suyos.

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