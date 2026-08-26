Guerra vecinal por unas pistas de petanca en Calafell: 130 firmas y denuncias de actos incívicos

El conflicto comenzó tras instalarse en 2023 una zona de petanca junto a varias viviendas. Un grupo de residentes reclama su traslado y asegura haber reunido 130 firmas, mientras los jugadores defienden que fue el Ayuntamiento quien decidió ubicarlos allí.

En Y ahora Sonsoles, los petanqueros denuncian silicona en la cerradura, piedras en las pistas e incluso excrementos bajo los asientos. Ambas partes coinciden en algo: será el Ayuntamiento de Calafell quien deberá decidir el futuro del espacio.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas