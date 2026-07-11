Antonio Resines se pone el delantal junto a Joseba Arguiñano para cocinar unos deliciosos chipirones al Pelayo con falso arroz negro

La cocina de Joseba Arguiñano ha recibido a un invitado de auténtico lujo y con un gran sentido del humor. El veterano y queridísimo actor Antonio Resines se ha sumado al programa para cocinar junto a Joseba un menú con un marcado sabor marinero y tradicional, pero con ese toque moderno y desenfadado que tanto caracteriza al espacio culinario de Antena 3.

Durante la elaboración de la receta, ambos han demostrado una gran sintonía mientras preparaban un plato doblemente sorprendente: unos chipirones al Pelayo acompañados de un original falso arroz negro. Entre corte y corte de verdura, el intérprete no ha dudado en repasar los momentos más divertidos de su trayectoria profesional y compartir divertidas vivencias personales, maridando a la perfección el entretenimiento con los mejores secretos de la cocina casera. El resultado final ha sido un plato espectacular, lleno de sabor e ideal para triunfar en cualquier mesa.

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