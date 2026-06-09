Gabriel recibe un ultimátum inesperado: Begoña amenaza con llevar su infidelidad ante la justicia

Los acontecimientos se precipitan en Sueños de libertad Después de semanas marcadas por la incertidumbre, Begoña decide actuar para evitar que ella y sus hijos se trasladen a París. Convencida de que no quiere seguir los planes de Gabriel, recurre a unas fotografías que prueban su relación con María y que podrían tener consecuencias para él.

Con las imágenes en su poder, la joven se presenta ante su marido y le lanza una advertencia contundente: quedarse en Toledo o enfrentarse a una denuncia por adulterio. Gabriel intenta hacerla cambiar de opinión, pero Begoña se muestra firme y le deja claro que está dispuesta a llegar hasta el final para impedir la mudanza.

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