Begoña da a luz a su hijo Juan, pero sin Gabriel: ¡él está con María en la habitación de un hotel!

Sueños de libertad

Gabriel falta al nacimiento de Juan mientras comparte una noche con María

Begoña da a luz inesperadamente en casa de los De la Reina, y Gabriel no está presente, ya que se encuentra en un hotel con María cuando su hijo llega al mundo.

Begoña entra en trabajo de parto de improviso y da a luz a su hijo Juan acompañada de Andrés, Luz y Digna, mientras Gabriel no llega a tiempo al parto.

La ausencia del abogado en ese momento crucial desata tensiones, especialmente cuando su vínculo con María queda claro al acompañarla en una habitación de hotel.

