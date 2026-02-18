Francisco conquista Pasapalabra con una coplilla carnavalera y un guiño a Aladdín

El programa especial reunió a Alejandro y Francisco junto a Alicia, Aladdín, Pinocho y Caperucita Roja, con el Gato con Botas al frente. La atmósfera festiva impulsó una tarde marcada por el ingenio y las bromas entre equipos.

En el tramo final, Francisco sorprendió con una coplilla al estilo de Manu y elogió a Jorge González como Aladdín al asegurar que, además del genio de la lámpara, tiene duende. El concursante reivindicó su vena carnavalera entre Cádiz y Badajoz.